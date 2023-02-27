Россияне разрушили в Харькове более 5000 домов — Терехов

27 февраля, 05:08
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Последствия российских обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Последствия российских обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения россияне разрушили в городе более 5000 домов.

Он сообщил, что в прошлом году в Харькове удалось восстановить 136 домов, 66 из которых имели серьезные повреждения.

В то же время, в настоящее время без жилья находятся более 150 тысяч харьковчан.

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"Очень большое разрушение нанесли нам российские агрессоры. Более 5 тыс. домов разрушены, 500 из них совсем не подлежат восстановлению", - заявил Терехов.

https://www.youtube.com/watch?v=3Yw1sZ2VKIY
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https://www.youtube.com/watch?v=hc2TEAt9Ifk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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