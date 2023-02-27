Россияне разрушили в Харькове более 5000 домов — Терехов 27 февраля, 05:08 Последствия российских обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения россияне разрушили в городе более 5000 домов.

Он сообщил, что в прошлом году в Харькове удалось восстановить 136 домов, 66 из которых имели серьезные повреждения.

В то же время, в настоящее время без жилья находятся более 150 тысяч харьковчан.

Видео дня

"Очень большое разрушение нанесли нам российские агрессоры. Более 5 тыс. домов разрушены, 500 из них совсем не подлежат восстановлению", - заявил Терехов.