Россияне разрушили в Харькове более 5000 домов — Терехов
Последствия российских обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения россияне разрушили в городе более 5000 домов.
Он сообщил, что в прошлом году в Харькове удалось восстановить 136 домов, 66 из которых имели серьезные повреждения.
В то же время, в настоящее время без жилья находятся более 150 тысяч харьковчан.
"Очень большое разрушение нанесли нам российские агрессоры. Более 5 тыс. домов разрушены, 500 из них совсем не подлежат восстановлению", - заявил Терехов.