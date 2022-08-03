Ночью оккупанты вновь обстреляли Харьков: предварительно — без жертв 3 августа, 06:06 Разрушения в Харькове (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на среду, 3 августа, российские войска вновь обстреляли город.

«В 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва. В одном случае прилет в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара. По второму месту попадания ГСЧС информацию уточняет», — сообщил Терехов.

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Один из взрывов в городе зафиксировала камера наблюдения.

1 августа российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове. Один человек погиб.

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