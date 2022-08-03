Ночью оккупанты вновь обстреляли Харьков: предварительно — без жертв
Разрушения в Харькове (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на среду, 3 августа, российские войска вновь обстреляли город.
«В 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва. В одном случае прилет в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара. По второму месту попадания ГСЧС информацию уточняет», — сообщил Терехов.
Один из взрывов в городе зафиксировала камера наблюдения.
1 августа российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове. Один человек погиб.
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