Ночью оккупанты вновь обстреляли Харьков: предварительно — без жертв

3 августа, 06:06
Разрушения в Харькове (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Разрушения в Харькове (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на среду, 3 августа, российские войска вновь обстреляли город.

«В 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва. В одном случае прилет в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара. По второму месту попадания ГСЧС информацию уточняет», — сообщил Терехов.

Видео дня

Один из взрывов в городе зафиксировала камера наблюдения.

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1 августа российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове. Один человек погиб.

https://www.youtube.com/watch?v=NTTjqQ96aZs
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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