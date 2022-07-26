Российские войска ночью обстреляли один из центральных районов Харькова
Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на вторник, 26 июля, российские войска вновь обстреляли город.
Он отметил, что оккупанты атаковали один из районов, приближенных к центру Харькова.
«Опять ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения», — сообщил мэр.
В данный момент нет информации о погибших или пострадавших.
Российские оккупанты практически каждый день обстреливают Харьков. 21 июля в результате удара оккупантов по остановке в Харькове 20 человек получили ранения. Трое погибли.
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