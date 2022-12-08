В Харькове новогоднюю елку установили в метро

8 декабря, 06:52
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Елку установили на станции метро Университет (Фото:Харьковский городской совет)

Елку установили на станции метро Университет (Фото:Харьковский городской совет)

Харьковский городской совет сообщил, что на станции метро Университет в Харькове установили новогоднюю елку.

«Идет война и устанавливать елку на площади Свободы, как мы это делали всегда, неуместно. Поэтому мы установили ее в метрополитене. Это безопасно», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

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В метро также пройдут новогодние мероприятия для детей и небольшой концерт. Вход будет бесплатным.

https://www.youtube.com/watch?v=GlqKr4NEEdI

5 декабря Терехов сообщил, что около 90 харьковчан до сих пор приходят ночевать на станции метрополитена.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Метро Харьков Новый Год Рождество Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины Новый год 2023

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