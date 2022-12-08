В Харькове новогоднюю елку установили в метро
Елку установили на станции метро Университет (Фото:Харьковский городской совет)
Харьковский городской совет сообщил, что на станции метро Университет в Харькове установили новогоднюю елку.
«Идет война и устанавливать елку на площади Свободы, как мы это делали всегда, неуместно. Поэтому мы установили ее в метрополитене. Это безопасно», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
В метро также пройдут новогодние мероприятия для детей и небольшой концерт. Вход будет бесплатным.
5 декабря Терехов сообщил, что около 90 харьковчан до сих пор приходят ночевать на станции метрополитена.