В Харькове новогоднюю елку установили в метро 8 декабря, 06:52 Елку установили на станции метро Университет (Фото:Харьковский городской совет)

Харьковский городской совет сообщил, что на станции метро Университет в Харькове установили новогоднюю елку.

«Идет война и устанавливать елку на площади Свободы, как мы это делали всегда, неуместно. Поэтому мы установили ее в метрополитене. Это безопасно», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.



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В метро также пройдут новогодние мероприятия для детей и небольшой концерт. Вход будет бесплатным.

5 декабря Терехов сообщил, что около 90 харьковчан до сих пор приходят ночевать на станции метрополитена.

