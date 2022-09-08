Российский террор. Оккупанты ударили по Харькову, попав в критически важное предприятие

8 сентября, 01:18
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Последствия обстрелов Харькова (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Мэр Игорь Терехов сообщил, что российские войска обстреляли несколько районов города, попав в предприятие, которое критически важному для функционирования Харькова.

Он отметил, что оккупанты обстреляли Салтовский и Холодногорский районы.

«Около 12 ночи ракетные удары по Харькову. Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском. В первом случае — предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города. В Холодногорском районе — попадание по одному из предприятий Харькова», — заявил Терехов.

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Позже мэр добавил, что в Салтовском районе в месте попадания ракеты начался сильный пожар. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Ночью, в среду, 7 сентября, российские войска обстреливали Харьков и Харьковскую область.

Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю

https://www.youtube.com/watch?v=I6zovq3226k
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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