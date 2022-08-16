Более половины города. Российская армия за ночь обстреляла пять из девяти районов Харькова 16 августа, 04:42 Разрушенная россиянами квартира в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на вторник, 16 августа, российские оккупанты обстреляли пять из девяти районов города.

Он отметил, что такого радиуса обстрелов города не было давно.

«Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по огороду не было давно», — заявил Терехов.

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В данный момент нет информации о пострадавших или погибших.

В ночь на понедельник российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.



Терехов тогда сообщал, что под удар попало одно из предприятий. Оккупанты ударили рядом с остановкой общественного транспорта.

В больнице умерла одна из пострадавших в результате обстрела. Еще восемь человек ранены.

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