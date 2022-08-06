Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова: на место выехали спасатели

6 августа, 01:20
Спасатели работают на месте обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Спасатели работают на месте обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на субботу, 6 августа, российские войска обстреляли город.

«Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет», — заявил мэр.

Видео дня
Читайте также:
Может ли РФ снова атаковать Харьков? Военный эксперт дал однозначный ответ

4 августа войска РФ обстреляли Харьков, в результате чего пострадали три человека. Все трое пострадавших госпитализированы.

https://www.youtube.com/watch?v=hJhDLqGECI4
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Адам Еджейчак, региональный президент региона Восточная Европа (Фото:Danfoss)
«Ни одна технология не останется в России» /
Топ-менеджеры Danfoss об уходе из России, глобальном контроле продаж и наступающей зиме — интервью
5 августа, 10:44
Компании / Рынки
Ученые изучили реликтовое излучение, чтобы определить распределение темной материи по ранней Вселенной (Фото:Reiko Matsushita)
Темная материя меняет все /
Ученые изучили самый древний свет во Вселенной. Их открытие противоречит всему, что мы знаем о раннем космосе
5 августа, 08:03
Научпоп
Лучшие подержанные купе (Фото:CC)
Со спортивным характером /
Пять лучших б/у авто в кузове купе до $10 тыс.
5 августа, 07:15
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X