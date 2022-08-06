Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова: на место выехали спасатели 6 августа, 01:20 Спасатели работают на месте обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на субботу, 6 августа, российские войска обстреляли город.

«Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет», — заявил мэр.

Видео дня

4 августа войска РФ обстреляли Харьков, в результате чего пострадали три человека. Все трое пострадавших госпитализированы.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.