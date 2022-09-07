Ночной удар по Харькову. Армия РФ обстреляла Немышлянский район, начался пожар

7 сентября, 01:23
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Последствия удара по Харькову (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Последствия удара по Харькову (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на среду, 7 сентября, российские оккупанты обстреляли Немышлянский район города.

«По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание. Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на данную минуту информации нет», — сообщил Терехов.

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Утром 6 сентября войска РФ нанесли ракетные удары по центру Харькова, попав в гражданские объекты.

Перед этим ночью оккупанты обстреляли Индустриальный район областного центра. В результате атаки погибла женщина.

https://www.youtube.com/watch?v=6eOFPiTHtqc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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