Ночной удар по Харькову. Армия РФ обстреляла Немышлянский район, начался пожар
Последствия удара по Харькову (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на среду, 7 сентября, российские оккупанты обстреляли Немышлянский район города.
«По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание. Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на данную минуту информации нет», — сообщил Терехов.
Утром 6 сентября войска РФ нанесли ракетные удары по центру Харькова, попав в гражданские объекты.
Перед этим ночью оккупанты обстреляли Индустриальный район областного центра. В результате атаки погибла женщина.
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