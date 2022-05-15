Людей переселят в общежития. Терехов сообщил, когда в Харькове заработает метро 15 мая, 19:31 Цей матеріал також доступний українською Игорь Терехов: Буквально с понедельника (16 мая — ред.) начнем переселять людей, живущих на станциях метрополитена, в общежития (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о планах в ближайшее время возобновить в городе работу метрополитена.



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«Буквально с понедельника (16 мая — ред.) начнем переселять людей, живущих на станциях метрополитена, в общежития, предоставлять им все необходимые условия, продукты, медикаменты, постельные принадлежности, дети будут ходить в школу, к ним будут ходить учителя. С малышами будут заниматься воспитатели детских садов, создадим нормальные, человеческие условия для жизни. Людей мы будем переселять, чтобы в ближайшее время запускать линии метрополитена», — рассказал Терехов в интервью Фактам ICTV.

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Мэр Харькова отметил, что на это уйдет несколько месяцев, но первые поезда начнут курсировать через неделю-полторы.

«Мы договорились с руководством метрополитена, были в туннелях, на станции обследовали вместе с профильными институтами, насколько это возможно. Во время сильных бомбардировок у нас был иссечен метромост. Сегодня нам дают вывод, что он пока в нормальном состоянии, через него можно пропускать составы метрополитена. Я думаю, неделю-две, и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену», — сообщил он.

13 мая в Харьковском горсовете сообщалось, что метро в городе запустят «в ближайшее время».

Также 13 мая Терехов сообщил, что общественный транспорт в городе будет запущен с 16 мая. Он анонсировал запуск четырех трамвайных маршрутов и восьми троллейбусных. Параллельно в городе должно начаться восстановление транспортной инфраструктуры и постепенное добавление новых маршрутов.



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