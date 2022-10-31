Ситуация сложная. В Харькове обесточено метро, есть проблемы с водоснабжением — Терехов 31 октября, 12:00 Один из разрушенных домов Харькова (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В понедельник, 31 октября, в Харькове после утренних прилетов ситуация довольно сложная, вражеский удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«После утренних прилетов ситуация в Харькове довольно сложная. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт», — написал он.



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За словам Терехова, на данный момент удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи заменили автобусами.

Также в городе есть проблемы с водоснабжением, но энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу воды в дома харьковчан.

«Все службы работают над восстановлением нормального жизнеобеспечения Харькова», — написал он.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины.

Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.