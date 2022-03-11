Идут сильные морозы. Терехов призвал жителей Харькова, чьи дома из-за обстрелов остались без тепла, спускаться в убежища

11 марта, 13:43
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Люди прячутся от обстрела (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Люди прячутся от обстрела (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города, чьи дома вследствие обстрелов остались без тепла, спускаться в метро, подвалы и бомбоубежища.

«Идут сильные морозы. Я призываю всех горожан, чьи дома вследствие обстрелов Харькова остались без тепла, спускаться в метро, подвалы и бомбоубежища. Так же переходить в школы и садики, которые отапливаются», — сказал он.

По его словам, там жителей обеспечат всем необходимым для жизни, включая горячее питание.

Российские войска нанесли около 90 артиллерийских ударов по Харькову за минувшие сутки, 10 марта.

Россияне били по жилым кварталами из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Активности вражеской авиации зафиксировано не было.

Накануне россияне 74 раза обстреляли Харьков из артиллерии, авиация также не применялась.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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