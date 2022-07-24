Терехов призвал харьковчан избегать утренних поездок в наземном транспорте 24 июля, 16:29 Мэр призвал харьковчан не пользоваться наземным общественным транспортом из соображений безопасности (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Мэр Харькова Игорь Терехов просит горожан минимизировать утренние поездки в наземном общественном транспорте из-за обстрелов города.

Об этом он написал в Telegram.

«Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас — выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте. Чаще пользуйтесь метрополитеном — на сегодня это самый безопасный способ передвижения», — говорится в сообщении мэра.

Видео дня

Терехов напомнил, что в среду, 20 июля, и в четверг, 21 июля, российские войска обстреливали утром остановки общественного транспорта.

«В четверг было трое погибших и 23 раненых. В среду на остановке трое раненых и трое убитых, среди них 13-летний мальчик. Его 15-летняя сестра была ранена», — отметил мэр.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.