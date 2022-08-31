Последствия вражеского обстрела. В Харькове осталось много неразорвавшихся кассет от боеприпасов — Терехов

31 августа, 09:11
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Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Viktoriia Yakymenko)

Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Viktoriia Yakymenko)

В Харькове после вражеского обстрела осталось много неразорвавшихся кассет от боеприпасов, заявил мер города Игорь Терехов.

«Жителей Новобаварского и Холодногорского районов прошу быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов», — написал он в Telegram.

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Терехов призвал жителей не приближайться к незнакомым предметам.

Городской голова уточнил, что во вторник, 30 августа в Киевском районе пострадал жилой дом и одно офисное здание. По сведениям ГСЧС — двое раненых.

Во вторник, 30 августа войска РФ обстреляли центр Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что агрессор обстрелял город из артиллерии, в результате погибли пять человек, семь ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=ka3xgVDPs0Y
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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