Ракетный удар по Харькову: поврежден водопровод, взрывы прогремели рядом с местом, где были теракты 6 июня, 03:39 Одна из вражеских ракет упала в центре Харькова (Фото:Суспільне)

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях обстрела, который вечером 5 июня россияне совершили из систем С-300.

Об этом сообщает Суспільне.

Терехов сообщил, что в результате российского обстрела был поврежден водопровод — часть города осталась без воды.

«Разрушен водопровод. Здесь два водопровода, один имеет диаметр 400, другой — 150. Нам нужно увидеть будет после того, как будет разрешение пиротехников, какие разрушения есть. Кроме этого, разрушено дорожное покрытие, разбиты жилые дома и офисы — выбиты стекла, окна. Будем обследовать кровлю, потому что считаю, что были осколочные попадания в крыши. Будем работать всю ночь, чтобы до утра локализовать последствия обстрела», — заявил Терехов.

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Он отметил, что один из взрывов прогремел рядом с пабом Стена, где россияне устроили теракт в 2014 году — тогда пострадали 13 человек.

Фото: Общественное

«Это очень знаковая локация, в 2014 году здесь были теракты. Это старая часть города. Военных объектов нет: здесь школа, офисные помещения, жилые дома. Военных объектов быть не может», — сообщил Терехов.

Вечером в понедельник, 5 июня, россияне обстреляли Харьков из ЗРК С-300. Ракеты попали в центре Харькова и в Слободском районе.