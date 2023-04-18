Суд отменил штраф мэру Харькова за русский язык в соцсетях 18 апреля, 22:08 Игорь Терехов (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

Киевский районный суд Харькова отменил штраф Харьковскому мэру Игорю Терехову за использование русского языка в социальных сетях.

Об этом стало известно по решению, опубликованному в Едином реестре.

«Административный иск Особа 1 к Уполномоченному по защите государственного языка Кремня Тараса Дмитриевича о признании противоправным и отмене постановления по делу об административном правонарушении, — удовлетворить. Отменить постановление Уполномоченного по защите государственного языка Кремня Тараса Дмитриевича № 17 от 29.12.2022 о признании Особа 1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 188−52 КУоАП и примененных к нему административного взыскания в виде штрафа в размере 0» — говорится в документе.

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Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции — Втором апелляционном административном суде, в течение десяти дней со дня провозглашения.

Судья согласилась с позицией защиты Терехова, что страницы мэра в Телеграмме и Фейсбуке не являются представительными, то есть он ведет их не как должностное лицо. Также защита указывала, что постановление незаконно, поскольку Уполномоченным был нарушен порядок его принятия (а именно — не была реализована мера государственного контроля за употреблением и функционированием государственного языка).

В ноябре 2022 года Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Харьковским городским головой Игорем Тереховым. Как отмечалось в постановлении, Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона использовал негосударственный язык.

В начале декабря мэр Харькова уплатил штраф в размере 3400 гривен.

Впоследствии Уполномоченный вынес постановление о наложении административного взыскания за ведение негосударственного языка страниц Харьковского городского головы в Фейсбуке и Телеграмме. Это постановление обжаловал Терехов в суде. Хотя начал в соцсетях использовать украинский язык.