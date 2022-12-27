Терехов оплатил штраф за обращение к харьковчанам на русском языке 27 декабря, 17:17 Мэр Харькова Игорь Терехов (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

Мэр Харькова Игорь Терехов оплатил штраф за нарушение языкового закона. Он обращался к харьковчанам на русском языке.

Об этом сообщила заместитель городского головы Харькова Татьяна Чечетова-Терашвили в ответе на запрос Суспільне.

Она уточнила, что Терехов добровольно оплатил штраф согласно постановлению об административном правонарушении. По ее словам, сделал он это 2 декабря.

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Заместитель мэра в своем ответе не указала, какая сумма штрафа была уплачена. Согласно действующему законодательству, Терехов должен был оплатить 3400 гривен штрафа.

24 ноября мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за общение на русском в обращениях к харьковчанам, а также в эфире телемарафона.

Позже он заявил, что «официально» будет разговаривать на украинском, а с харьковчанами — на русском.

