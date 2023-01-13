Мэр Харькова Терехов в суде обжалует штраф за нарушение языкового закона 13 января, 20:55 Мэр Харькова Игорь Терехов (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

Мэр Харькова Игорь Терехов будет обжаловать в суде повторный штраф за нарушение языкового законодательства.

Это подтвердили спикер мэрии Харькова Юрий Сидоренко и языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень, сообщает Суспільне.

Сидоренко рассказал, что Терехов оспаривает штраф как физическое лицо, а не как мэр.

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«Суть иска мне не известна, потому что он обратился в суд как частное лицо», — сказал спикер.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, что об иске узнал 12 января. Он заявил, что Терехов планирует обжаловать постановление о наложении второго штрафа за неиспользование государственного языка.

2 декабря Терехов оплатил штраф за нарушение языкового закона. Он обращался к харьковчанам на русском языке.

24 ноября мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за общение на русском в обращениях к харьковчанам, а также в эфире телемарафона.

Позже он заявил, что «официально» будет разговаривать на украинском, а с харьковчанами — на русском.