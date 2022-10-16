Терехов рассказал о сроках начала отопительного сезона в Харькове 16 октября, 06:03 Россияне продолжают обстреливать инфраструктуру Харькова (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопление в жилых домах города включат когда будут соответствующие погодные условия.

Мэр сообщил, что коммунальные предприятия города очень тщательно подготовились к отопительному сезону. В частности, власти города переложили почти 200 км магистральных трубопроводов. Отопление уже включено в больницах Харькова.

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Терехов подчеркнул, что отопительный сезон в городе зависит от действий российского агрессора.

«Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Мы будем делать все возможное и порой невозможное, чтобы его пройти, чтобы у людей в домах было тепло. У нас есть газ, необходимые объемы закуплены», — сообщил мэр.

В течение 10−11 октября РФ нанесла массированные удары по Украине. Погибли 20 человек, более 100 пострадали. Поражены объекты энергетики в разных городах. Враг применил ракеты и иранские беспилотники Shahed.

Из-за обстрелов инфраструктуры ряд городов и областей остались на время без электроэнергии. Украинцев призвали экономить электричество в пиковые часы.