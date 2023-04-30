Обстрелы продолжаются. Харькову на восстановление необходимо около 10 миллиардов долларов — Терехов
Разрушение в Харькове в результате российских обстрелов (Фото:Pavlo Dorohoi)
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на восстановление города после российских обстрелов необходимо минимум 9,5 миллиарда долларов.
"В настоящее время обстрелы продолжаются и невозможно окончательно посчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Для того чтобы восстановить Харьков, нужно $9,5 млрд США", - заявил мэр города.
Терехов подчеркнул, что такую крупную сумму Украина не сможет выделить самостоятельно и будет нуждаться в помощи других стран.