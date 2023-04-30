Обстрелы продолжаются. Харькову на восстановление необходимо около 10 миллиардов долларов — Терехов

30 апреля, 23:26
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Разрушение в Харькове в результате российских обстрелов (Фото:Pavlo Dorohoi)

Разрушение в Харькове в результате российских обстрелов (Фото:Pavlo Dorohoi)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на восстановление города после российских обстрелов необходимо минимум 9,5 миллиарда долларов.

"В настоящее время обстрелы продолжаются и невозможно окончательно посчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Для того чтобы восстановить Харьков, нужно $9,5 млрд США", - заявил мэр города.

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Терехов подчеркнул, что такую крупную сумму Украина не сможет выделить самостоятельно и будет нуждаться в помощи других стран.

https://www.youtube.com/watch?v=QfSH1oM1VYU&pp=ygUO0YLQtdGA0LXRhdC-0LI%3D
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины Восстановление Украины

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