Обстрелы продолжаются. Харькову на восстановление необходимо около 10 миллиардов долларов — Терехов 30 апреля, 23:26 Разрушение в Харькове в результате российских обстрелов (Фото:Pavlo Dorohoi)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на восстановление города после российских обстрелов необходимо минимум 9,5 миллиарда долларов.

"В настоящее время обстрелы продолжаются и невозможно окончательно посчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Для того чтобы восстановить Харьков, нужно $9,5 млрд США", - заявил мэр города.

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Терехов подчеркнул, что такую крупную сумму Украина не сможет выделить самостоятельно и будет нуждаться в помощи других стран.