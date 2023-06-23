Терехов заявил, что для восстановления Харькова необходимо 9,5 миллиардов евро 23 июня, 04:28 Игорь Терехов (Фото:Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что сейчас для восстановления города от последствий войны необходимо минимум 9,5 миллиардов евро.

«Чтобы отстроить наш город, чтобы отстроить инфраструктуру города, жилые дома, больницы, детские сады, школы, нам нужно 9,5 миллиарда евро. Это очень мощный вызов, с которым не в состоянии справиться своими силами ни один город Украины», — заявил Терехов.

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Мэр города подчеркнул, что на данный момент 150 тысяч жителей города остались без жилья, разрушена половина школ и детских садов, повреждены 56 больниц.

В 2022 году за счет бюджета Харькова отстроили 200 жилых домов, сейчас работают над восстановлением еще 50 домов.