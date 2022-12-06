В Харькове в метро до сих пор ночуют около 90 человек 6 декабря, 01:36 Быт людей, которые скрывались в метро Харькова во время обстрелов (Фото:antiputler_news/Twitter)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около 90 харьковчан до сих пор приходят ночевать на станции метрополитена.

Об этом сообщает Укринформ.

«Это действительно так, на Героев труда больше 60, на 23 августа — в два раза меньше. Это люди, которые так были напуганы — а там было чем испугаться — что они сейчас не могут выйти, не могут ночью находиться на поверхности. Это чисто дело в психологии», — заявил Терехов.

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Мэр напомнил, что именно он призвал людей скрываться от российских обстрелов в метро. При запуске работы транспорта самая большая проблема возникла с людьми на станции Героев труда, которая ближе к Северной Салтовке. Именно этот район больше всего пострадал во время российских обстрелов в городе.

«Для большинства этот процесс прошел безболезненно. Часть, в основном с Героев труда была против. Был у меня с ними очень нелегкий разговор. Тем не менее, договорились, что мы подгоним автобусы, покажем места, куда мы предлагаем заселиться, не подойдет — хорошо, будем договариваться дальше. И большинству подошло. И мы впоследствии открыли станцию. Да, сейчас самое большое количество находятся там. Но у них есть жилье, есть неразрушенные дома, но психологически они боятся ночью там находиться, поэтому ночуют в метро. Скорую туда часто вызывали, неоднократно обнаруживали Covid-19 и так далее. Но все равно люди там находятся… Это процесс, нужно работать с этими людьми», — заявил Терехов.

