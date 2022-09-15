Электроснабжение в Харькове полностью восстановят в течение двух дней — Терехов 15 сентября, 04:12 Электроснабжение в Харькове исчезло после удара по ТЭЦ (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что электроснабжение в городе полностью восстановят в течение двух дней.

«В целом в городе есть электроэнергия и вода, ходит электротранспорт, работает метрополитен. Неподключенными частично остаются Холодногорский и Новобаварский районы. Энергетики работают 24 часа в сутки и обещают дать электроэнергию до пятницы, максимум — до субботы», — заявил Терехов.

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Он отметил, что жильцы временно оставшихся без электричества домов могут зарядить мобильные устройства в поликлиниках.

3 сентября власти Харькова и области сообщили о проблемах с электричеством, метрополитен приостановил работу.

Проблемы с электроэнергией является следствием ударов РФ по объектам критической инфраструктуры. Под ракетный обстрел попала Харьковская ТЭЦ, где погибли двое сотрудников компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение почти везде удалось полностью восстановить.

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