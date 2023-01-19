«Терехова не хотят слушать на русском». О конфликте мэра Харькова с омбудсменом и ситуации на языковом фронте — интервью с Кременем 19 января, 15:52 Эксклюзив NV Тарас Креминь (Фото:НВ)

В приложении Киев Цифровой для жителей Киева стартовал опрос о развитии украинского языка.

На его основе хотят разработать городскую концепцию развития украинского языка и создание украиноязычной среды во всех сферах общественной жизни столицы.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов продолжает в публичном пространстве использовать русский.

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Что происходит на языковом фронте, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал в интервью Radio NV.

— Насколько больше украинская столица стала общаться на украинском?

— Безусловно, украинский язык слышен сегодня везде — не только в столице и во всех сферах — в быту, дома, где угодно. Украинский язык фактически стал языком международного общения. С нами общаются на украинском языке лидеры ведущих европейских и не только стран.

Украинский язык сегодня становится языком победителей, языком страны успеха и лучших перспектив.

Относительно опроса в Киеве. Мы стояли у истоков проведения такой работы, неоднократно встречались с руководством нашей столицы. На этом этапе — это будет своеобразный срез. Я думаю, что он покажет довольно оптимистичные результаты в отношении жителей Киева и гостей к использованию украинского языка и в профессиональных сферах, и в быту, и о необходимости расширения сети бесплатных курсов по изучению украинского языка в Киеве.

В ближайшей перспективе в Киеве будет утверждена стратегия по популяризации, утверждению украинского языка, будет местная программа. Я надеюсь, что эти важные документы для Киева станут путеводителем и примером, которому будут следовать другие города нашего государства.

— А что может в такую стратегию, в такую программу войти? Как мы можем популяризировать сейчас украинский язык, чтобы те, кто еще на нем не общается в полной мере или частично, улучшали свои знания?

— В первую очередь, это расширение сети курсов по овладению украинским языком. Это создание сети уполномоченных учреждений и экзаменационных площадок, необходимых для экзаменации желающих получить сертификат на владение государственным языком. Это, конечно, площадки и разговорные клубы для граждан других государств, желающих получить украинское гражданство. Кроме всего прочего, это повышение уровня владения и использования украинского языка во всех определенных законом сферах.

Я говорю об образовании, потому что у нас часть нарушений касалась заведений общего среднего образования города Киева. Это, конечно, университетская среда, сфера культуры, это и телевидение, и музейная деятельность, театры, учредителем которых является Киевский городской совет.

Кроме того, это наружная реклама, это информация для всеобщего ознакомления. Использование украинского языка в органах местного самоуправления во время проведения публичных мероприятий руководством города, депутатами соответствующих местных советов и, собственно, Киева.

Это сферы интернета — не менее важно, потому что огромное количество интернет-магазинов, интернет-ресурсов зарегистрировано в Киеве. И сфера обслуживания остается одним из фаворитов в части нарушения языкового закона. Это должен быть один из важнейших приоритетов.

На мой взгляд, Киев должен быть и оставаться столицей языковых инициатив, примером для подражания другим городам. Потому что столица есть столица: она должна оставаться языковой, культурной, идеологической, политической, инновационной столицей и Украины, и Европы, мира.

— Большое количество киевлян перешло на украинский язык во время широкомасштабной войны. Станет ли это тенденцией? Или дальше люди, которые сейчас пока используют русский, будут от него отказываться?

— Украинский возвращается на уста граждан Украины. К сожалению, десятилетиями украинский язык затирали, истребляли, замещали другими языками, идеологемами. Считалось, что украинский язык не может быть таким популярным, таким распространенным и таким модным, так сказать, в мире.

Но не только война, которая началась в 2014 году, не только полномасштабное вторжение, но, наконец, обновление украинского законодательства, политическая ситуация, мировоззренческие позиции, вопросы, связанные с утверждением украинской идентичности, стали краеугольным камнем увеличения присутствия украинского языка и в столице, и в других городах — то ли это юг, то ли восток. И, конечно, за границей.

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу в 2019 году. С этого времени создано огромное количество институтов, проведена колоссальная работа.

Мы каждый день получаем обращения не только о нарушениях, но и о достижениях, популяризации украинского языка. Так, скажем, в течение прошлого года ряд областных советов утвердили областные программы. Создано 350 локаций по бесплатному изучению украинского языка. Мы вступили в состав европейской Федерации национальных языковых институций, синхронизируем нашу государственную языковую политику с ведущими языковыми институциями, академиями, учреждениями мира. Это очень важно.

Мы защищаем украинский язык и на оккупированных территориях, собирая факты лингвоцида в отношении граждан Украины.

Эти и многие другие параметры, так сказать, формируют прочный фундамент для продвижения украинского языка, который чрезвычайно важен и в условиях этой войны. Языковой фронт открыт. И на этом языковом фронте миллионы людей являются его надежными защитниками: общаясь, утверждая и защищая украинский язык на каждом шагу, в каждой среде, в каждой сфере.

— Городской голова Харькова подал на вас в суд из-за штрафа, назначенного ему за использование русского языка в публичном пространстве. Какая-то совершенно невероятная вещь вообще происходит. Могли бы чуть-чуть рассказать, как дальше эта история будет развиваться, ведь закон нарушил Игорь Терехов, а не вы.

— С тех пор как я в должности уполномоченного по защите государственного языка, постоянно получаю жалобы от граждан Украины. Больше всего от жителей города Харькова о нарушении языкового закона и городским головой, и депутатами Харьковского городского совета, и руководителями других учреждений местного самоуправления нашей большой университетской столицы Украины — города Харькова.

В 2021 году по результатам многочисленных обращений и жалоб проведены два мероприятия государственного контроля за использованием негосударственного языка Харьковским городским головой. По результатам нами составлены соответствующие акты, протоколы с требованием устранить нарушения в 2021 году.

В 2022 году, несмотря на полномасштабное вторжение, и городской голова, и отдельные чиновники продолжали использовать негосударственный язык. В наш адрес поступило 31 обращение в части применения государственного языка, в том числе на верифицированной веб-странице в социальной сети Фейсбук Харьковского городского головы.

Подавляющее большинство жалоб касалось Харьковского городского головы — это интервью, заседания Харьковского городского совета, другое. Конечно, на это мы не могли не отреагировать.

Поэтому, согласно языковому закону, мы провели необходимые меры реагирования. В частности, 24 ноября 2022 года нами принято решение о вынесении постановления по делу об административном правонарушении, согласно которому городской голова Терехов, применив негосударственный язык во время интервью в телемарафоне, был обязан уплатить штраф в размере 3400 [гривен]. Он его уплатил 2 декабря.

На этом он не остановился, он продолжает использовать негосударственный язык. Помимо всего прочего, 24 ноября мы составили еще один акт и вынесли другое постановление об административном правонарушении об использовании негосударственного языка на его веб-странице в социальной сети в виде предупреждения. Подчеркиваю, что это постановление не было обжаловано в судебном порядке. Затем снова продолжилось нарушение.

Учитывая, что мы его уже предупреждали, учитывая, что он заплатил штраф, это дело получило соответствующий резонанс. Мы снова составили акт о новых уже нарушениях. И применили административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 [гривен].

То есть с третьего раза Харьковский городской голова решил обратить внимание на те системные нарушения и решил подать в суд на отмену постановления о наложении этого второго штрафа.

Я вообще считаю, что это резонансное дело. Оно не придает популярности и авторитету Харьковскому мэру. Я считаю, что лучшее решение, которое он может сделать в этой ситуации, это отозвать свое заявление, ведь он не выиграет.

Сегодня ни у кого не возникает никакого сомнения, что украинский язык является законным способом выражения взглядов граждан Украины. Украинский язык — это наш языковой фронт, украинский язык — это то, за что мы боремся на разных фронтах: и на идеологическом, и на политическом, конечно, на военном. Поэтому никому не позволено нарушать языковые законы.

Согласно решению Конституционного суда Украины, граждане не обязаны владеть другим, кроме государственного языка. Поэтому их обращения в наш адрес совершенно понятны и корректны. Они не хотят слушать Харьковского городского голову на русском языке. Кроме всего прочего, они требуют, чтобы он прекратил спекуляции на вопросах языка, называя его то акцентом, то диалектом, то еще чем-нибудь.

Потому я считаю, что мы будем идти бороться. Ничего здесь страшного нет. Меня государство назначило уполномоченным, поэтому Терехов судится не со мной, он судится с государством. Будем идти с ним, конечно, в суд и защищать права граждан Украины. Я считаю, что это вопрос чести и ответственности.