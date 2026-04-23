Российские кураторы вербовали подростков: Нацполиция заявила, что предотвратила теракты в школах

23 апреля, 14:19
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Нацполиция сообщила о разоблачении двух подростков, завербованных российскими спецслужбами (Фото: Национальная полиция Украины)

Нацполиция сообщила о разоблачении двух подростков, завербованных российскими спецслужбами (Фото: Национальная полиция Украины)

Национальная полиция заявила, что совместно с СБУ предотвратили теракты в украинских школах и разоблачила двух завербованных РФ подростков.

Об этом Нацполиция сообщила в четверг, 23 апреля.

По данным правоохранителей, российские спецслужбы пытались использовать несовершеннолетних для совершения особо тяжких преступлений — массовых убийств детей в учебных заведениях.

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Подростков вербовали через социальные сети и мессенджеры.

В Кировоградской области полицейские криминального анализа, ювенальные полицейские совместно с оперативниками своевременно разоблачили 15-летнего ученика лицея, который уже получил задание изготовить самодельное взрывное устройство и применить его в учебном заведении.

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В Одесской области россияне пытались завербовать 11-летнего. Полицейские совместно с СБУ разоблачили его на этапе вербовки. По предварительным данным, кураторы из РФ планировали передать ему оружие для совершения нападения в учебном заведении.

Сейчас следователи СБУ сообщили 15-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Национальная полиция Украины Служба безопасности Украины (СБУ) Теракт Школа российские сети вербовки

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