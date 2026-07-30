Кураторы обещали вознаграждение. СБУ и полиция задержали подозреваемых в совершении двух терактов в Одессе 28 июля — фото

30 июля, 18:25
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СБУ задержала подозреваемых в подрывах автомобилей в Одессе (Фото: Прокуратура Украины)

СБУ задержала подозреваемых в подрывах автомобилей в Одессе (Фото: Прокуратура Украины)

СБУ и полиция заявили, что за сутки задержали троих подозреваемых в совершении двух терактов в Одессе. В результате взрывов один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Национальной полиции.

По данным следствия, несколько дней назад в Одессе произошли два взрыва легковых автомобилей. Первый инцидент случился утром в Пересыпском районе. Когда 49-летний местный житель выезжал с парковки возле дома, его автомобиль взорвался. Мужчина получил незначительные травмы.

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Второй взрыв произошел вечером в Киевском районе города. Взрывное устройство сработало в автомобиле 51-летнего таксиста, который в тот момент вез пассажирку. Оба получили ранения; впоследствии водитель скончался от полученных травм.

Национальная полиция
Фото: Национальная полиция
Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

К расследованию привлекли сотрудников уголовного розыска, подразделений криминального анализа и других служб полиции Одесской области, а также Службу безопасности Украины.

Правоохранители заявили, что удалось задержать троих жителей Одесской области. Один из них ранее уже имел проблемы с законом.

Национальная полиция
Фото: Национальная полиция
Национальная полиция
Фото: Национальная полиция
Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Предварительно установлено, что подозреваемых завербовали через один из мессенджеров. По заданию кураторов они изготовили и установили самодельные взрывные устройства под автомобилями потерпевших, после чего взрывы были приведены в действие дистанционно.

За совершение преступления фигурантам обещали денежное вознаграждение, однако, как отмечают правоохранители, денег они так и не получили.

Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Действия задержанных квалифицировали как террористический акт. Одному из подозреваемых может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Одесса Теракт Служба безопасности Украины (СБУ) Национальная полиция Украины Взрыв в Одессе

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