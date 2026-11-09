Вину не признает: в суд передали дело Ирины Саветиной, обвиняемой в теракте в центре Львова

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 33-летней жительницы Ровенской области Ирины Саветиной. Ее обвиняют в совершении теракта в центре Львова 22 февраля 2026 года.

Обвинительный акт по делу уже передан в суд. Об этом 9 ноября сообщила Львовская областная прокуратура.

По версии следствия, женщина приняла предложение, поступившее в Telegram, изготовить взрывное устройство и заложить его в определенном месте. Для этого она приехала во Львов, арендовала квартиру неподалеку от места планируемого теракта и приобрела необходимые материалы.

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Далее, как отмечают правоохранители, следуя инструкциям куратора, Саветина изготовила два самодельных взрывных устройства. Вечером 21 февраля, примерно в 23:30, она спрятала их в мусорных контейнерах на улице Данилишина, 20. Один из контейнеров женщина предварительно приобрела и установила самостоятельно.

Взрывные устройства были спрятаны в металлических кастрюлях. Внутрь также поместили гайки, чтобы увеличить число пострадавших.

По данным следствия, для дистанционного наблюдения за местом происшествия обвиняемая оставила телефон у окна арендованной квартиры. Он передавал видео заказчику в режиме реального времени. После закладки взрывчатки женщина покинула Львов на такси.

Около 00:30 на линию 102 поступило ложное сообщение о якобы проникновении в магазин рядом с местом закладки взрывчатки. Когда туда прибыл экипаж патрульной полиции, прогремел первый взрыв. После прибытия второго наряда произошел еще один.

В тот же день правоохранители установили местонахождение Саветиной и задержали её в Старом Самборе.

В результате теракта на месте погибла 23-летняя инспектор патрульной полиции Львовской области. Еще один пострадавший — 31-летний военнослужащий Национальной гвардии — скончался в больнице почти через две недели.

Кроме того, ранения получили 26 человек.

Женщине предъявили обвинение в незаконном хранении взрывных устройств, изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а также в совершении террористического акта.

По информации Украинской правды, Саветина своей вины не признает.

Отдельно правоохранители расследуют действия 18-летней харьковчанки, сообщившей полиции о якобы имевшем место ограблении магазина на улице Данилишина. В конце февраля ей было объявлено о подозрении в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения.