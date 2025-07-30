Российские спецслужбы завербовали двух 18-летних подростков из Ровно для теракта через чат наркошопа, сказано в расследовании Суспільного У чаті з ворогом.

В мае подростки, по данным правоохранителей, вызвали полицию на территорию заброшенного дома на окраине Ровно под предлогом того, что там находится тело. На территории здания было установлено два взрывных устройства, одно из которых не сработало. Второе взорвалось, но не нанесло вреда полицейским. Оперативный сотрудник СБУ сообщил журналистам, что подростки действовали по заказу российских кураторов.

Действия подростков квалифицируют как теракт, им грозит от 7 до 12 лет заключения.

Как рассказали подростки журналистам, они присоединились к чату одного онлайн-наркошопа. Там они покупали наркотики и переписывались с администраторами и другими участниками, а позже один из администраторов предложил «работу», на что подростки согласились.

По словам одного юноши, им «детально показывали и рассказывали по видео», как собирать взрывное устройство. Гранаты они забрали как закладку, а остальные составляющие покупали в разных магазинах.

«Мы тянули время, чтобы найти лазейку и „соскочить с темы“. Позже, когда мы уже почти все сделали, брали паузу на два-три дня. За эти паузы нам объявляли выговоры и угрожали… Там была такая система, что если люди, которых он нанимает, неправильно выполнят свою работу — [в чате] дают награду, чтобы их избили, сожгли двери жилья или вообще убили. Администратор снимал нам квартиру — так что знал, где мы», — заявил подросток.

Он утверждает, что не знал, что бомба должна была убить сотрудников полиции. По его словам, им обещали 2000 долларов, но они ничего не получили.

Как выяснили журналисты Суспільного, администраторы Telegram-чата наркошопа настраивают участников против правоохранителей и ТЦК и занимаются вербовкой. Два администратора обещают деньги и наркотики за контакты полицейских, поджоги машин и квартир, избиения и рекламу. В чате также периодически публикуются «заказы» на «работу». Только в Ровном наркошоп может быть причастен по меньшей мере к четырем преступлениям, сказано в расследовании. В чате и на канале также были видео избиений людей и угроз им пистолетом, некоторых из них заставляли извиняться перед одним из администраторов. По словам самого администратора, так они «наказывают» тех, кто «решил, что можно не отвечать за свои поступки». Он утверждает, что платит 1000 долларов за одно такое избиение. В мае администратор опубликовал адрес и контакты семьи одного уже избитого юноши и предложил участникам чата поджечь двери его квартиры.

Фото: Cуспільне

«Проанализировав переписку, идентифицировав многих участников и администраторов, мы пришли к выводу, что в чате есть круг самых активных пользователей, которые уже давно знакомы между собой и знают настоящие имена друг друга. В этот круг входят по крайней мере пять администраторов и около десятка постоянных собеседников. Это люди из разных регионов Украины. Некоторые из них в своих соцсетях хвастаются мешками денег и дорогими авто. Кто-то демонстрирует оружие, рекламирует наркошоп, скупает карточки разных банков и рассказывает о быстром карьерном росте — от курьера до, например, куратора курьеров», — говорят расследователи.

Суспільне сообщает, что нынешняя администраторка чата была активной вербовщицей наркошопа с начала его деятельности. Летом 2024 года она публиковала объявления в открытых сообществах Киева, Полтавы, Днепра и общеукраинских чатах, где люди ищут работу, знакомства, жилье в аренду и так далее. В августе 2024-го она начала открыто вербовать для задач против ТЦК, а также рекламировать выезд за границу в обмен на выполнение «простой» работы, «связанной с уменьшением агрессивного влияния ТЦК».

Фото: Cуспільне

Фото: Cуспільне

Журналисты обратили внимание, что администраторы не говорят прямо, что поддерживают страну-агрессора или действуют в ее интересах — вероятно, это позволяет им собирать разную аудитоию.

«Это, кстати, показывает, что, скорее всего, этот чат финансируется либо российскими спецслужбами, либо какими-то пророссийскими инициативами с той стороны, потому что достаточно осторожно перенаправляется агрессия. С подростками не конфликтуют прямо, не говорят: «Нет, русню нельзя жечь». Их убеждают: «Надо со своими плохими людьми разобраться, а потом уже со всеми остальными», — отметил кризисный психолог благотворительного фонда Голоса детей Сергей Михайлик.

Фото: Cуспільне

Суспільне выяснило, что за пределами чата по меньшей мере трое администраторов создают и продвигают каналы, позиционирующиеся как «оппозиционные силы Украины». Они распространяют выгодные врагу нарративы о притеснениях демократии и коррумпированности власти, придумывают истории о «борьбе» активистов с властью и публикуют стихи Шевченко. В апреле 2024 года неизвестные хотели договориться о рекламе этих каналов в известном украинском Telegram-канале, но оказалось, что аккаунт, с которого поступил запрос, был зарегистрирован на российский номер. Сделка не состоялась.

Как заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, с весны 2024 года правоохранители задержали более 700 человек, которые выполняли российские задачи по поджогам, подрывам, терактам и диверсиям. Из них более половины — безработные, а четверть — подростки. Самому младшему агенту было 11 лет (мальчик совершил поджог), а самому старшему — 66 лет.

Кризисный психолог Сергей Михайлик объяснил, что на предложения собрать взрывное устройство или принести его к какому-то объекту могут согласиться несколько групп риска, среди них — подростки и люди с зависимостями.

«Подростки — вообще фактор риска. Они финансово незащищенные, а если еще и алко- или наркозависимые, то таких людей легче подтолкнуть к какой-то деятельности», — сказал он.