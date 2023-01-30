Теракт в Оленевке: в ОП заявили о бездействии Красного креста 30 января, 02:25 В результате российского теракта в Еленовке погибли около 53 украинских пленных (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

29 января прошло 6 месяцев с момента убийства по меньшей мере 53 украинских военных в колонии в Еленовке Донецкой области. Однако Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию на место преступления.

Об этом заявили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



«Ужасный теракт в Еленовке. Прошло уже 6 месяцев с момента российского преступления, которое мы не позволим забыть никому. Мы боремся за наказание виновных и помним всех погибших. Найдем всех преступников и привлечем их к ответственности, а Россия ответит на международном трибунале», - сказал Ермак.

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Он подчеркнул, что международные организации не выполняют возложенные на них функции. В частности, Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию в Еленевку.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества — нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии.

«Досадно, что не отреагировал должным образом Международный комитет Красного креста.

"Непонятной остается позиция ООН. Поначалу Генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленевку. Однако не были приложены усилия для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту", — сказал Лубинец.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке , чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших . В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

В сентябре советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что через 40 дней после убийства украинских военнопленных в Оленовке Россия до сих пор не допустила международные организации на место преступления .

В ООН 5 января 2023 года объявили, что расформировали миссию, которая должна расследовать российский теракт . Решение принял генсекретарь Антониу Гутерриш из-за отсутствия условий, при которых миссия могла бы отправиться в Еленевку.