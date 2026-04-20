Стрельба в Киеве: Зеленский рассчитывает, что полицейские, которые сбежали во время нападения, понесут ответственность

Президент Владимир Зеленский заявил, что двое патрульных полицейских, которые сбежали во время стрельбы в Киеве , а впоследствии получили подозрение, должны понести ответственность.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения в понедельник, 20 апреля.

«Сегодня генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что собрано достаточно доказательств и уже сообщено о подозрении тем двум патрульным полицейским, которые не защитили людей во время нападения в субботу в Киеве. Экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе и увидел, что происходит, видел раненых, видел ребенка и других обычных людей на месте происшествия. Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу. Но сбежали. Должна быть ответственность», — сообщил глава государства.

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Зеленский рассчитывает, что следующие процессуальные шаги по ним не будут затягиваться.

Президент отметил, что в полиции должны быть пересмотрены все протоколы реагирования, правила подготовки и применения оружия для защиты людей, «чтобы подобного больше не было».

Он подчеркнул, что безопасность должна быть для всех.

Теракт в Киеве — главное

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка горел пожар.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о семи погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших. Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

Известно, что стрелка звали Дмитрий Васильченков. По данным СМИ, он имел антиукраинские и антисемитские взгляды. В OSINT-отделе Телевидения Торонто нашли его аккаунт в Facebook, который был активным с 2016 по 2019 годы.

В расследовании говорилось, что Васильченков не признавал легитимность Украины, употребляя термины вроде «так называемая Украина», и сожалел, что террорист Игорь Гиркин «не уничтожил Бахмут полностью» в 2014 году.

19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы.

20 апреля генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, которые сбежали во время стрельбы в Киеве, объявили о подозрении.