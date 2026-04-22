Теракт в Киеве: за патрульных, которых обвиняют в побеге во время стрельбы, внесли залог

Анне Дудиной, которую подозревают в служебной халатности во время теракта в Киеве, накануне избрали меру пресечения (Фото: Сергей Окунев / NV)

Об этом сообщило Суспільному в Киевской городской прокуратуре в среду, 22 апреля.

Обновлено в 18:37. Адвокат полицейских Михаил Баховский сообщил УП, что его клиенты вышли из СИЗО в среду.

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Ранее адвокат подозреваемых Михаил Баховский говорил, что защита готовит апелляцию и собирает деньги для внесения залога.

21 апреля Печерский суд Киева избрал Анне Дудиной и полицейскому Михаилу Дробницкому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн. Обоим было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец РФ Дмитрий Васильченков начал стрелять в людей на улице, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали стрелка. В результате теракта погибли семь человек.

19 апреля глава Патрульной полиции Киева Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в сети появились кадры, на которых патрульные покидают место происшествия во время стрельбы.