«Действительно родился в Москве». Глава Нацполиции ответил, мог ли киевский стрелок быть завербованным спецслужбами РФ

Мужчина, который устроил теракт в Киеве 18 апреля, был конфликтным человеком и ссорился с соседями (Фото: Центр противодействия коррупции)

Дмитрий Васильченков — стрелок, который убил семь человек в Киеве 18 апреля, мог быть завербован вражескими спецслужбами, однако более вероятным является то, что он «потерял самоконтроль» из-за бытового конфликта.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина, опубликованном в четверг, 23 апреля.

«Он действительно родился в Москве, но долго работал именно в Украине, в Одесской области, в войсках, которые связаны с автомобильным транспортом. Мы не исключаем, что он мог быть завербован, но это не похоже на такую ситуацию. Как правило, спецслужбы РФ моделируют преступление и дают задание», — отметил Выговский.

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По словам главы Нацполиции, стрелок был закрытым человеком, не имел ни жены, ни детей и вел замкнутый образ жизни.

«Мы подняли все жалобы, заявления, которые его касались, где на него заявляли и он заявлял. У него возникали конфликты с соседями, как правило. Кто-то кого-то затопил, кто-то стучит, кто-то громко слушает музыку», — рассказал Иван Выговский.

Он добавил, что мужчина реагировал на все это «очень остро» и «со всеми ссорился».

Выговский также сообщил, что в отношении этого мужчины в 2023 году было открыто уголовное производство. Заявление касалось нанесения легких телесных повреждений. Однако стороны примирились в суде.

«Скажем так, он был конфликтным. Возможно, у него были психические расстройства, но это решит экспертиза», — пояснил глава Нацполиции.

По его словам, стрельбе 18 апреля в Голосеевском районе Киева предшествовал словесный конфликт.

«Именно в этой ситуации у него сначала был словесный конфликт, который перерос в стрельбу и, я думаю, он потерял самоконтроль», — отметил Выговский.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка горел пожар.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о шести погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших, среди них 11-летний мальчик и его мать (отец был убит). Позже количество погибших возросло до семи: в больнице 20 апреля умер еще один человек.

Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.