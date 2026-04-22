Теракт в Киеве. Следствие проверяет возможные связи с РФ «голосеевского стрелка»: в СБУ назвали версию его мотива

22 апреля, 09:26
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Фото стрелка, который устроил теракт в Киеве 18 апреля (Фото: Центр противодействия коррупции)

Фото стрелка, который устроил теракт в Киеве 18 апреля (Фото: Центр противодействия коррупции)

Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью Цензор.Нет.

Швец отметил, что полученные материалы сейчас анализируются и будут учтены при установлении мотивов и всех обстоятельств преступления.

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«Одна из основных версий, которая на этом этапе рассматривается, это совершение преступления на почве личных неприязненных отношений. Важно установить мотив его дальнейших действий», — отметил он.

Также назначен ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую относительно психического состояния нападающего.

По слова Швеца, расследование теракта в Голосеевском районе Киева только началось, поэтому пока рано говорить об окончательной версии событий.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка горел пожар.

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Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о семи погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших. Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

Известно, что стрелка звали Дмитрий Васильченков. По данным СМИ, он имел антиукраинские и антисемитские взгляды. В OSINT-отделе Телевидения Торонто нашли его аккаунт в Facebook, который был активным с 2016 по 2019 годы.

В расследовании говорилось, что Васильченков не признавал легитимность Украины, употребляя термины вроде «так называемая Украина», и сожалел, что террорист Игорь Гиркин «не уничтожил Бахмут полностью» в 2014 году.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Киев Теракт Стрельба в Киеве Служба безопасности Украины (СБУ)

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