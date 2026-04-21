В Киеве избирают меру пресечения полицейским, которых обвиняют в служебной халатности во время теракта

Двух полицейских подозревают в служебной халатности во время стрельбы в Киеве 18 апреля (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения патрульным полицейским, которым инкриминируют служебную халатность во время теракта в столице 18 апреля.

Об этом сообщил во вторник, 21 апреля, Офис генерального прокурора.

20 апреля в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что двое патрульных полицейских, которые сбежали во время стрельбы в Киеве, а впоследствии получили подозрение, должны понести ответственность.

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Так же 20 апреля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что двум полицейским, которые сбежали во время стрельбы в Голосеевском районе Киева, объявили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Полицейским грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Теракт в Киеве — главное

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Перед выходом на улицу он поджег собственную квартиру.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали стрелка. Выяснилось, что выходца из РФ звали Дмитрий Васильченков. Его записи в соцсетях свидетельствовали о том, что он имел антиукраинские и антисемитские взгляды.

19 апреля глава Патрульной полиции Киева Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в сети появились кадры бегства патрульных во время стрельбы.