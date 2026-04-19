Все началось с бытовой ссоры. Стали известны новые подробности теракта в Киеве и безуспешных переговоров со стрелком

Полицейские выводят одну из заложниц из магазина Велмарт, 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS)

Теракт в Киеве начался с бытовой ссоры во дворе дома, в котором жил нападавший, сообщил корреспондент NV, который был на брифинге руководителя Нацполиции Ивана Выгивского и руководителя департамента патрульной полиции Евгения Жукова.

Руководство полиции сообщило, что правоохранители получили вызов с информацией о бытовой ссоре нескольких людей на улице, во время которой мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия во дворе собственного дома.

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Именно в этот момент, предположительно, был ранен ребенок, а также мужчина и женщина из одной семьи.

Пока полиция ехала на вызов, нападавший поднялся в свою квартиру, облил ее зажигательной смесью и поджег. Он взял карабин и, выйдя из дома, начал стрелять.

Видео с полицейскими, которые убегают от него, оставив без помощи гражданских, снято в этот момент. Полицейские тогда не располагали информацией о том, что у нападавшего есть огнестрельное оружие, они увидели это, когда тот открыл огонь в их сторону.

Также стали известны новые подробности о переговорах со стрелком после того, как он захватил заложников в супермаркете Велмарт.

Согласно обновленным данным, нападавший выходил на связь с полицией после того, как захватил заложников, хотя ранее сообщалось, что он этого не делал. Он требовал присутствия конкретного полицейского. При этом каких-то понятных требований не выдвигал, отказывался общаться с переговорщиками из полиции, а затем убил одного из заложников.

Когда полиция поняла, что переговоры со стрелком неэффективны, приняли решение о штурме с целью спасения других заложников. Этот штурм закончился ликвидацией нападавшего.

Теракт в Киеве — главное

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля погибли шесть человек, известно о 14 пострадавших. Мужчина, который устроил стрельбу, захватил заложников и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший убил прямо на улице. Впоследствии в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения.

Четверых заложников удалось спасти.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нападавший долго жил в Донецкой области, а родился в России.

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По состоянию на 19 апреля в больницах столицы находятся восемь человек из раненых вчера стрелком в Голосеевском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Из них — один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести. Среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести», — написал он в Telegram-канале.

19 апреля в Сети появились кадры теракта в Киеве, на которых двое полицейских разбегаются в разные стороны после выстрелов, оставив гражданских людей, среди которых — ребенок.

На видео слышны крики и выстрелы, а один из мужчин в гражданской одежде, убегающий от стрелка, падает на землю.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Впоследствии Выговский заявил, что служебное расследование начато. На период проверки сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о решении оставить должность из-за поведения полицейских во время теракта в Киеве.