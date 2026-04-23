Раненый ребенок чувствует себя лучше, маму удалось спасти: Кличко рассказал о состоянии пострадавших в результате теракта 18 апреля

Заседание Киевсовета в четверг, 23 апреля, началось с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Голосеевском районе 18 апреля.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он рассказал, что семеро пострадавших в результате теракта до сих пор находятся в больницах, один из них — в реанимации.

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Удалось спасти маму раненого 12-летнего мальчика, отметил Кличко. По его словам, улучшилось и состояние самого мальчика, который сейчас находится в детской больнице. Он уже общался с мамой по видео, сообщил Виталий Кличко. И напомнил, что из-за теракта этот ребенок потерял отца и тетю.

Всего из-за стрельбы в Голосеевском районе погибли семь человек.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний мужчина — как выяснилось впоследствии, уроженец РФ — поджег собственную квартиру, вышел на улицу и начал расстреливать прохожих. Он ворвался в супермаркет и захватил там заложников, одного из которых он убил. После этого спецназовцы КОРД ликвидировали мужчину во время штурма.

Как сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, причиной теракта мог быть бытовой конфликт. В подобных производствах обычно назначают комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая может быть проведена даже посмертно, пояснил глава Нацполиции.

Ранее в полиции сообщали, что теракт 18 апреля начался с бытовой ссоры. Правоохранители тогда получили вызов с информацией о бытовом конфликте, во время которого мужчина сделал несколько выстрелов из травматического оружия во дворе собственного дома. Именно в этот момент, предположительно, был ранен ребенок, а также мужчина и женщина из одной семьи.