Расстрел людей в Киеве. Полицейских обвинили в «побеге» во время теракта, Клименко поручил провести служебное расследование

Клименко поручил расследовать действия правоохранителей во время теракта в Киеве 18 апреля (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

На видео слышны крики и выстрелы, а один из мужчин в гражданской одежде, убегающий от стрелка, падает на землю.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

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«„Служить и защищать“ — не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей», — написал Клименко в воскресенье, 19 апреля, в Telegram.

По его словам, результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки обнародует Национальная полиция.

Впоследствии Выговский заявил, что служебное расследование начато. На период проверки сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

«Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в Сети, опрашиваются свидетели», — заявил глава Нацполиции.

Он отметил, что вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований.

«Мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании. О результатах служебного расследования проинформируем общество в ближайшее время», — добавил Выговский.

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля погибли шесть человек, известно о 14 пострадавших. Мужчина, который устроил стрельбу, захватил заложников и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший убил прямо на улице. Впоследствии в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения.

Четырех заложников удалось спасти.

Среди раненых — 12-летний мальчик.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нападавший долго жил в Донецкой области, а родился в России.