«Руководитель отвечает и за победы, и за провалы». Глава патрульной полиции Жуков объяснил свою отставку из-за теракта в Киеве

По словам Евгения Жукова, поведение экипажа патрульных, который находился на месте стрельбы в Голосеевском районе, оказалось абсолютно несоответствующим статусу полицейского (Фото: facebook.com/evgenij.zukov)

Евгений Жуков дал детальное объяснение своего ухода с поста главы Департамента патрульной полиции — после теракта в Голосеевском районе Киева .

Соответствующий пост он опубликовал 20 апреля на своей странице в Facebook.

По словам Жукова, поведение экипажа патрульных, который находился на месте стрельбы, оказалось абсолютно несоответствующим статусу полицейского.

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«Двое наших патрульных действовали непрофессионально и недостойно. Не сориентировались, не вступили в бой с нападавшим, оставили раненых граждан. Это недопустимо — для них, для системы и для меня лично», — подчеркнул он.

Жуков, который возглавлял Департамент патрульной полиции с 2015 года, подчеркнул, что не может оставаться на должности после такого инцидента. Кроме того, он рассказал, что убежден — несмотря на ежедневный героизм тысяч офицеров, спасающих людей и защищающих страну на передовой, руководитель всегда должен нести личную ответственность за критические ошибки личного состава.

«Именно поэтому я принял решение — подал рапорт об увольнении с занимаемой должности. Думаю, так будет справедливо», — заявил Жуков.

Дальнейшую оценку действиям полицейских даст следствие и служебное расследование, но руководитель всегда несет ответственность как за победы, так и за провалы, подытожил он.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка горел пожар.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о семи погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших. Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

Известно, что стрелка звали Дмитрий Васильченков. По данным СМИ, он имел антиукраинские и антисемитские взгляды. В OSINT-отделе Телевидения Торонто нашли его аккаунт в Facebook, который был активным с 2016 по 2019 годы.

В расследовании говорилось, что Васильченков не признавал легитимность Украины, употребляя термины вроде «так называемая Украина», и сожалел, что террорист Игорь Гиркин «не уничтожил Бахмут полностью» в 2014 году.

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19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы.

20 апреля в Департаменте здравоохранения Киева, что раненого ребенка перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. Состояние юноши стабильное, и сейчас его жизни ничего не угрожает, заявили чиновники.