Теракт в Киеве: полицейский, которого подозревают в побеге, объяснил свои действия во время стрельбы

Печерский суд Киева избрал меру пресечения одному из полицейских, которых подозревают в служебной халатности во время теракта в столице 18 апреля. Мужчину отправили под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Как сообщил корреспондент NV, в суде фигурант Михаил Дробницкий впервые прокомментировал события в Голосеевском районе.

Фото: Игорь Кузнецов / NV

В частности Дробницкий повторил то, что ранее уже говорили представители Национальной и Патрульной полиции, — что полицейские сначала получили вызов относительно мелкого хулиганства во дворе. Когда они прибыли на место, то увидели нескольких раненых людей, среди них был ребенок. По словам полицейского, он сразу передал информацию оперативному дежурному полиции, что было частью задачи во время таких ситуаций. Также он дал распоряжение коллеге бежать к машине и доставать аптечку для оказания первой помощи. В этот момент началась стрельба.

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Дробницкий утверждает, что он на самом деле не убегал, а искал укрытие, где можно было бы сориентироваться, кто и откуда ведет огонь, а затем принять необходимые меры. По словам полицейского, когда он нашел такую локацию, стрелок уже покинул место происшествия.

Адвокат фигуранта в своем выступлении отмечал, что, исходя из параметров оружия, из которого вел огонь нападающий, полицейский даже после своего маневра оставался в зоне поражения и подвергался опасности. Если бы он убежал и покинул место происшествия, это должно было бы быть другое расстояние, которое предполагает, что он не может выполнять свои служебные задачи, подчеркивала сторона защиты.

Сторона обвинения, со своей стороны, запросила для подозреваемого содержание под стражей. Прокурор заявил, что, поскольку речь идет о полицейском, то он может пользоваться служебным положением, осуществлять давление на свидетелей и определенным образом влиять на следствие.

Адвокат Дробницкого настаивал, что речь идет о рядовом полицейском, который не имеет таких инструментов влияния. Также он отметил, что его клиент не был арестован и добровольно пришел в зал суда, что должно засвидетельствовать его открытость к судебному процессу. Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Теракт в Киеве — главное

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Перед выходом на улицу он поджег собственную квартиру.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали стрелка. Выяснилось, что выходца из РФ звали Дмитрий Васильченков. Его записи в соцсетях свидетельствовали про его антиукраинские и антисемитские взгляды.

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19 апреля глава Патрульной полиции Киева Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в сети появились кадры, на которых патрульные покидают место происшествия во время стрельбы.

20 апреля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что двум полицейским объявили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Полицейским грозит лишение свободы на срок до пяти лет.