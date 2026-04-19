В Нацполиции сообщили об отстранении от работы полицейских, которых обвинили в «побеге» во время теракта (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, которых обвиняют в «побеге» во время теракта в Киеве, отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

По его словам, служебное расследование уже начато.

«Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в Сети, опрашиваются свидетели», — заявил глава Нацполиции.

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Он отметил, что вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований.

«Мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании. О результатах служебного расследования проинформируем общество в ближайшее время», — добавил Выговский.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко поручил Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

В сети появились кадры теракта в Киеве, на которых двое полицейских разбегаются в разные стороны после выстрелов, якобы оставив гражданских людей, среди которых — ребенок. На видео слышны крики и выстрелы, а один из мужчин в гражданской одежде, убегающий от стрелка, падает на землю.

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля погибли шесть человек, известно о 14 пострадавших. Мужчина, который устроил стрельбу, захватил заложников и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший убил прямо на улице. Впоследствии в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения.

Четырех заложников удалось спасти.

Пострадавших может становиться еще больше, отметил президент Украины Владимир Зеленский — «люди еще обращаются за помощью». Среди раненых — 12-летний мальчик.

Зеленский подтвердил информацию о том, что нападавший долго жил в Донецкой области, а родился в России.