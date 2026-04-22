В Киеве устроили мемориал по погибшим во время теракта 18 апреля (Фото: NV / Facebook)

В Голосеевском районе Киева на месте совершения теракта люди устроили стихийный мемориал. NV опубликовал фото мемориала.

Местные жители поставили фото погибшего во время теракта мужчины, а также возложили свежие цветы.

Фото: NV / Facebook

Фото: NV / Facebook

Фото: NV / Facebook

Фото: NV / Facebook

Фото: NV / Facebook

Известно, что 22 апреля похоронили по меньшей мере одного погибшего, которого застрелили во дворе возле своего дома. Его сын пришел к месту смерти отца сразу после похорон.

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«Моего отца звали Михаил. Прекрасный человек, очень добрый. Пятеро детей было. Я сам был здесь недалеко, услышал выстрелы. Не понял, что произошло. Начал звонить ему, а трубку взял полицейский. Сказал, что произошло, что его забирает скорая помощь», — рассказал сын погибшего.

Он отметил, что пуля попала отцу в артерию на щии. Мужчина погиб в скорой.

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина поджег собственную квартиру, после чего вышел на улицу и начал расстреливать прохожих. Впоследствии нападающий ворвался в супермаркет, где удерживал заложников, одного из которых он убил. После этого спецназовцы КОРД ликвидировали мужчину во время штурма. Нападавшим оказался 58-летний уроженец Москвы, который последние годы жил в Киеве.

Всего погибло семь человек, кроме террориста, и 14 человек пострадали. Среди них мальчик, который в результате теракта потерял отца и тетю.

19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы. Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, которые сбежали во время теракта, а не остановили вооруженного мужчину, объявили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

21 апреля Печерский суд Киева избрал полицейским Анне Дудиной и Михаилу Дробницкому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

22 апреля за них внесли залог.