— Количество жертв увеличилось до семи. 62-летний мужчина, который находился в очень тяжелом состоянии, также умер. Вы, Роман, также можете наблюдать огромную дискуссию, которую этот теракт вызвал. Речь идет, конечно, о самообороне украинцев, о короткостволе для украинцев. Но одновременно с этим есть и очень много критики в отношении действий патрульных полицейских. Двое патрульных полицейских прибыли на место преступления, их вызвали по поводу бытового конфликта во дворе того дома, где жил убийца. И они скрылись с места, когда началась стрельба. Я видел ваше сообщение по этому поводу. Вы написали, что «произошла трагедия, индивидуальные действия в кризисной ситуации продемонстрировали неспособность конкретных сотрудников полиции действовать рационально и эффективно, но не всего департамента». Объясните, что вы хотели этим донести?

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— Я хотел сказать, что мы не можем оценивать действия всей полиции по тому, как сработали два человека в [критической] ситуации — они оказались в этом месте не готовы к тому, что человек применил оружие. И тут уже нужно разбираться, в частности, на месте, как оно все происходило, куда они были вызваны, и что происходило.

Да, они сбежали, и это позорный поступок. Но [нельзя] говорить о том, что вся патрульная полиция [плохая], сейчас мы должны ее расформировать или упрекать их за это.