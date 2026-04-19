«Успех действий РФ был бы намного меньше». Зачем Украине свободное владение оружием — Галушко о расстреле людей в Киеве

19 апреля, 10:38
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Тело жертвы несут на месте стрельбы в Киеве, 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Тело жертвы несут на месте стрельбы в Киеве, 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Военный эксперт Сергей Галушко в эфире Radio NV прокомментировал расстрел людей в Киеве и необходимость расширения круга лиц, которые могут свободно владеть оружием.

Сергей Галушко

Сергей Галушко

военный эксперт

О мотивах [преступника] пока говорить рано. О порядке действий правоохранительных органов также говорить рано, пока не будет дана оценка, как проводились действия по пресечению действий преступника.

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Относительно ситуации вообще, я сравниваю это с Израилем. Мы очень часто наблюдаем похожие действия на улицах городов Израиля.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Радио NV Огнестрельное оружие Оружие Теракт Война России против Украины

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