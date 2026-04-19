«Успех действий РФ был бы намного меньше». Зачем Украине свободное владение оружием — Галушко о расстреле людей в Киеве
Тело жертвы несут на месте стрельбы в Киеве, 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Военный эксперт Сергей Галушко в эфире Radio NV прокомментировал расстрел людей в Киеве и необходимость расширения круга лиц, которые могут свободно владеть оружием.
Сергей Галушко
О мотивах [преступника] пока говорить рано. О порядке действий правоохранительных органов также говорить рано, пока не будет дана оценка, как проводились действия по пресечению действий преступника.
Относительно ситуации вообще, я сравниваю это с Израилем. Мы очень часто наблюдаем похожие действия на улицах городов Израиля.