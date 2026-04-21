Полицейская Анна Дудина, которую обвиняют в побеге с места теракта в Киеве, была медиком во время Революции Гидности

Полицейской, которую подозревают в служебной халатности во время теракта в Киеве, избрали меру пресечения (Фото: Сергей Окунев / NV)

Полицейская Анна Дудина , которую подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в Киеве, была медиком во время Революции Гидности. Соответствующие фото нашли журналисты Слідства.Інфо .

Это также подтвердила сама женщина. Она отметила, что по первому образованию является реабилитологом.

«Я не волонтерила. Я там была почти как медик. Я по первому образованию реабилитолог», — отметила подозреваемая.

Реклама

Фото: Слідство.Інфо

Фото: Слідство.Інфо

В материале сказано, что, согласно декларации Анны Дудиной, она не работает патрульной. Женщина является старшим инспектором по вопросам жилищного обеспечения отдела обеспечения деятельности в управлении патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции.

Ранее 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге полицейскому Михаилу Дробницкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн. Им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Полицейским грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В суде Анна Дудина заявила, что считает обвинение несправедливым. По словам адвоката, она не могла применить оружие против стрелка, поскольку не видела его.

Полицейская также отметила, что не убегала с места теракта, а побежала за аптечкой, чтобы оказать помощь раненому мальчику. По словам Дудиной, она покинула место происшествия до того, как раздались выстрелы.

Дудина утверждает, что пришла к выводу, согласно протоколам оказания помощи, что ребенка с огнестрельным ранением головы перемещать нельзя. Как отметила полицейская, мальчик казался дезориентированным и говорил, что не слышит ее. Она пыталась вызвать скорую с личного телефона, однако никто не брал трубку, поэтому побежала в полицейский автомобиль за аптечкой. По ее словам, стрелка в это время не была на месте событий.

Стрельба началась, когда, как утверждает сама полицейская, она отбежала на 30 метров. Она не поняла, откуда раздаются выстрелы, потому заняла безопасную позицию, чтобы наблюдать. После окончания стрельбы полицейская немедленно побежала к месту происшествия, где дополнительный экипаж полиции уже нес раненого ребенка, и дальше оставалась с мальчиком.

Реклама:

Теракт в Киеве — главное

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Перед выходом на улицу он поджег собственную квартиру.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали стрелка. Выяснилось, что выходца из РФ звали Дмитрий Васильченков. Его записи в соцсетях свидетельствовали о том, что он имел антиукраинские и антисемитские взгляды.

19 апреля глава Патрульной полиции Киева Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в сети появились кадры бегства патрульных во время стрельбы.