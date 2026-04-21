«Он в неадекватном состоянии был». В МВД рассказали детали о переговорах со стрелком в Киеве
Фото стрелка, который устроил теракт в Киеве 18 апреля (Фото: Центр противодействия коррупции)
Мужчина, который устроил стрельбу в Киеве 18 апреля, находился в неадекватном состоянии. Переговоры с ним продолжались 40 минут.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на встрече с представителями медиа.
По словам Клименко, стрелок уже не угрожал, а только стрелял.
«40 минут были переговоры — он ходил по магазину, не реагировал, он в неадекватном состоянии был. Он стрелял просто, он уже не угрожал, ни с кем не разговаривал. Просто тупо стрелял», — сообщил глава МВД.
Игорь Клименко также отметил, что действия офицеров КОРД были быстрыми и профессиональными.
18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка горел пожар.
Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о шести погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших, среди них 11-летний мальчик и его мать (отец был убит). Позже количество погибших возросло до семи: в больнице 20 апреля умер еще один человек.
Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.
Известно, что стрелка звали Дмитрий Васильченков, по данным СМИ, он имел антиукраинские и антисемитские взгляды.
Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, Васильченков записывал свои действия и слова на диктофон, прежде чем начать стрельбу.