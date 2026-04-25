Называл людей «свиньями», которых «будет мочить». Прокуратура обнародовала видео и аудио с телефона стрелка, устроившего теракт в Киеве

Следствие установило полную хронологию теракта в Киеве , произошедшего 18 апреля, обнародовало видео подготовки стрелка и раскрыло детали его действий и мотивов.

Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

На видеозаписях зафиксировано, как мужчина дома отрабатывает навыки быстрого приведения оружия в боевую готовность и прицельной стрельбы.

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Во время тренировок он сопровождал свои действия агрессивными высказываниями, в частности называл людей «свиньями», которых «будет мочить», и использовал язык вражды в отношении украинцев. Кроме того, мужчина выкрикивал нацистские лозунги и призывал к насилию на идеологической почве, отметили в прокуратуре.

По данным следствия, мужчина был уроженцем Москвы, военным пенсионером — служил в рядах ВСУ в период с 1992 по 2005 год. В звании майора в отставке после начала российской агрессии он переехал с Донбасса в Киев.

Несмотря на предыдущие проблемы с законом, он имел два зарегистрированных карабина и травматический пистолет. Последнее разрешение получил по журналистскому удостоверению, выданному одной из общественных организаций. Обстоятельства этого сейчас проверяют правоохранители.

По данным прокуратуры, злоумышленник особенно враждебно относился к своему соседу, которого пренебрежительно называл «директором шестого», и именно этот человек стал первой жертвой его нападения.

Там подчеркнули, что «пусковым крючком» к трагедии стал очередной конфликт с соседями из-за домофона, который сам нападавший отремонтировал, но после этого часть жильцов не могла зайти в дом.

В ведомстве добавили, что сначала нападавший открыл стрельбу из травматического оружия возле подъезда, ранив нескольких человек. Когда у него закончились патроны, он вернулся в квартиру, взял другое оружие, поджег жилье и снова вышел на улицу, где продолжил стрелять, отметили там.

В прокуратуре уточнили, что возле дома нападавший застрелил своего соседа и таксиста, а также ранил нескольких человек, в том числе сына погибшего, его жену, ее сестру и дворника, который пытался защитить ребенка. Впоследствии от полученных ранений скончались сестра и дворник.

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Злоумышленник записывал свои действия на аудио, когда после первых убийств продолжил стрельбу, двигаясь в сторону супермаркета, отметили в ведомстве. По словам Кравченко, по дороге он застрелил еще двух человек, при этом отдельных прохожих предупреждал, чтобы они бежали, «потому что сейчас будет стрельба».

В магазине нападавший ходил между рядами, угрожал посетителям оружием и застрелил работника, еще пять человек получили ранения, подчеркнули в прокуратуре. Там добавили, что после этого он забаррикадировался с заложниками, угрожал убить сотрудницу обменника, требовал, чтобы она позвала представителя для переговоров. При этом стрелок кричал: «Выйдите из кассы, я не буду ваши доллары брать».

Правоохранители добавили, что мужчина оправдывал свои действия «самозащитой», утверждая, что на него «наехал молодняк вместе с бабами». Он также ссылался на свой военный опыт и звание майора, заявляя, что «не мог больше терпеть». При этом он пренебрежительно комментировал убийство соседа, сказав, что «он уже труп, у него мозги лежат».

Следствие пока не выявило связей нападавшего с российскими спецслужбами, а окончательные выводы относительно его мотивов и психического состояния должны сделать после экспертиз.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний Дмитрий Васильченков — как выяснилось впоследствии, уроженец РФ — поджег собственную квартиру, вышел на улицу и начал расстреливать прохожих. Он ворвался в супермаркет и захватил там заложников, одного из которых убил.

После этого спецназовцы КОРД ликвидировали мужчину во время штурма. В результате теракта погибли семь человек, еще семеро находятся в больнице.

