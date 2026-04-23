Глава Нацполиции рассказал о возможном мотиве стрелка в Киеве

Одной из версий причины теракта в Киеве 18 апреля , в результате которого погибли семь человек, является бытовой конфликт, который мог привести к срыву нападающего. Окончательные выводы сделают после проведения экспертиз.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о возможном мотиве преступника.

Он рассказал, что в подобных производствах обычно назначают комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая может быть проведена даже посмертно.

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«Мы видим, что он был, скажем так, нереализованным мужчиной. По тем высказываниям, которые от него звучали, он требовал уважения, хотел, чтобы к нему относились особенно. Он на записях несколько раз повторяет, что его ударили», — сказал Выговский.

Он отметил, что мужчина ранее публиковал в соцсетях сообщения с пророссийским содержанием и имел страницу под названием «Бахмут ВДВ», где размещал противоречивые и радикальные высказывания, в частности одобрительные упоминания об Адольфе Гитлере и призывы к насилию. Выговский уточнил, что эти публикации датируются еще 2017 годом, однако, «характеризуют его как человека».

В то же время Выговский отметил, что именно эти взгляды не обязательно стали причиной трагедии.

«Конкретно в этом случае я бы так не говорил, это надо исследовать. Я больше склоняюсь к тому, что у него возник бытовой конфликт и поэтому он сорвался», — подытожил он.

Ранее в полиции сообщили, что теракт в Киеве начался с бытовой ссоры во дворе дома, в котором жил нападавший. Руководство полиции сообщило, что правоохранители получили вызов с информацией о бытовой ссоре нескольких людей на улице, во время которой мужчина сделал несколько выстрелов из травматического оружия во дворе собственного дома. Именно в этот момент, предположительно, был ранен ребенок, а также мужчина и женщина из одной семьи.

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина поджег собственную квартиру, после чего вышел на улицу и начал расстреливать прохожих. Впоследствии нападавший ворвался в супермаркет, где удерживал заложников, одного из которых он убил. После этого спецназовцы КОРД ликвидировали мужчину во время штурма. Нападавшим оказался 58-летний уроженец Москвы, который последние годы жил в Киеве.

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Всего погибло семь человек, кроме террориста, и 14 человек пострадали. Среди них мальчик, который в результате теракта потерял отца и тетю.