Среди жертв теракта в Иерусалиме есть гражданка Украины — посольство

28 января, 15:21
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В синагоге Иерусалима 21-летний палестинец застрелил семерых людей (Фото:REUTERS / Ronen Zvulun)

В синагоге Иерусалима 21-летний палестинец застрелил семерых людей (Фото:REUTERS / Ronen Zvulun)

Гражданка Украины погибла в результате террористического акта в Иерусалиме, произошедшего в пятницу, 27 января.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле в субботу.

«С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся о полном выздоровлении раненых», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования жертвам теракта в Иерусалиме.

«Разделяем боль народа из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв — украинка. Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине», — написал Зеленский в Twitter.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1619327786656874496

В пятницу, 27 января, в синагоге в Восточном Иерусалиме 21-летний палестинец застрелил семерых человек. Еще десять человек получили ранения. Теракт произошел, когда люди выходили из синагоги. Нападавший пытался скрыться на машине, но после преследования полицией был застрелен. В рамках расследования этого дела в субботу задержаны 42 человека: их допрашивают.

Сначала никто не брал на себя ответственность за теракт, однако представитель исламистского движения ХАМАС Хазем Кассем заявил: «Эта операция является ответом на преступление, совершенное оккупантами в Дженине, и естественным ответом на преступные действия оккупации».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Израиль Терроризм Палестина ХАМАС Иерусалим Синагога Украина-Израиль Теракт

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