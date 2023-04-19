В Кировоградской области простились с азовцем Хомовским, погибшим во время теракта в Еленовке 19 апреля, 11:23 Богдан Хомовский (Фото:znamyanka.city)

Во вторник, 18 апреля, в селе Дмитровка Кировоградской области простились с погибшим героем, азовцем с позывным Danger Богданом Хомовским.

Об этом сообщает местное издание Znamyanka.city.

Хомовский был водителем 1-й прислуги миномета 1-го минометного взвода, минометной батареи 1-го батальона оперативного назначения, отдельного отряда специального назначения Азов.

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Мужчина решительно встал на защиту своего государства в 2018 году, когда еще будучи 22-летним, пошел в отдельный отряд специального назначения Азов.



Полномасштабное вторжение РФ в Украину Богдан встретил на одном из первых пунктов столкновения в Мариуполе.

Хомовский погиб в ночь с 28 на 29 июля во время теракта в Оленовке, где находился в плену.



Фото: znamyanka.city

Фото: znamyanka.city

Фото: znamyanka.city

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

В сентябре советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что через 40 дней после убийства украинских военнопленных в Еленовке Россия до сих пор не допустила международные организации на место преступления.

В ООН 5 января 2023 года объявили, что расформировали миссию, которая должна расследовать российский теракт. Решение принял генсекретарь Антониу Гутерриш из-за «отсутствие условий», при которых миссия могла бы отправиться в Еленовку.