Тела погибших в колонии в Еленовке удалось вернуть — Лубинец (обновлено) 7 июля, 19:34 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Украине удалось верифицировать и вернуть тела военнопленных, погибших в результате взрыва в Еленовской колонии на оккупированной территории Донецкой области. Вернуть смогли нескольких раненых.

Обновлено в 19:28. Лубинец в Telegram сообщил, что Украине удалось вернуть тела украинских защитников. Большинство из них идентифицированы.

Об этом на форуме Легион права заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Суспільне.

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Он также добавил, что сначала у Украины не было информации о раненых в Еленовке.

«Тела вернуть нам не удалось. На сегодня установить верифицировать все тела мы не смогли. Эту работу мы продолжаем. Относительно раненых. Сначала у нас вообще не было информации, кто ранен, сколько выжило, где они сейчас находятся. По состоянию на сегодня нам удалось вернуть нескольких раненых, которые находились в этом бараке», — сказал он.

Омбудсман подчеркнул, что работа по Еленовке продолжается и добавил, что 29 июля представит отдельный информационный материал — «прозрачную позицию Украины» по событиям в Оленивке.

Лубинец отметил, что после трагедии в Оленевке впервые общался с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, и предложил совместную поездку в Оленевку, если «российская сторона заявила, что выступает за прозрачное расследование».

По словам уполномоченного, он предлагал Москальковой, чтобы вместе с ними на место взрыва в Еленовской колонии прибыли эксперты из разных стран, часть из которых должна была пригласить Россия, а часть — Украина.

«Они берут одинаковый материал для экспертизы: земля, какие-то металлические вещи, какие-то части этого помещения, и потом мы прозрачно показываем, какие экспертизы кто наработал», — сказал он.

Лубинец отметил, что российская сторона согласится на такой шаг.

«У нас потом появились Информация, что они срочно убирают этот барак, что-то там упорядочивают, проводят ремонтные работы. Я публично сказал, что они делают все, чтобы скрыть следы преступления. Никого так и не допустили», — сказал он.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.