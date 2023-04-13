Родные пленных из Еленовки пожаловались омбудсмену на Красный крест 13 апреля, 19:33 Родственники погибших и раненых в Еленовке украинских пленных во время встречи в Офисе омбудсмена (Фото:Дмитро Лубінець via Facebook)

Родные раненых и погибших в Еленовке военнопленных во время встречи в Офисе омбудсмена Дмитрия Лубинца пожаловались на представителей Международного комитета Красного креста.

Об этом Лубинец сообщил на своей странице в Facebook.

«За три часа общения удалось выяснить ряд проблемных вопросов, с которыми столкнулись родственники наших защитников, и наработать механизмы их решения. В частности, родственники выразили разочарование в деятельности и невыполнении своих обязанностей представителями МККК. Родные сообщали о том, что они не могут предоставить информацию об условиях пребывания украинских пленных и некачественно осуществляли анкетирование во время выхода военных из Азовстали», — заявил омбудсмен.

Видео дня

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

В сентябре советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что через 40 дней после убийства украинских военнопленных в Еленовке Россия до сих пор не допустила международные организации на место преступления.

В ООН 5 января 2023 года объявили, что расформировали миссию, которая должна расследовать российский теракт. Решение принял генсекретарь Антониу Гутерриш из-за «отсутствие условий», при которых миссия могла бы отправиться в Еленовку.